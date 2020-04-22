Aralıkta belliydi

Inter'in forveti Lukaku, koronavirüs hakkında konuştu: Aralık'ta 1 hafta izinliydik. Döndüğümüzde 23 oyuncumuz ateşli hastalık geçirdi. Herkes öksürüyordu. O dönem test yapılmadığı için ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Belki de bu virüsü kapmıştık.