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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Aralıkta belliydi

Aralıkta belliydi

Inter'in forveti , koronavirüs hakkında konuştu.

Inter'in forveti , koronavirüs hakkında konuştu: Aralık'ta 1 hafta izinliydik. Döndüğümüzde 23 oyuncumuz ateşli hastalık geçirdi. Herkes öksürüyordu. O dönem test yapılmadığı için ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Belki de bu virüsü kapmıştık.

  1. 22.4.2020
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