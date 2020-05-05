Dybala’ya sözleşme

Yaklaşık 1.5 aydır koronavirüs tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber. Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, 26 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatmak istediklerini belirterek, "Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" dedi.