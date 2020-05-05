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05 Mayıs 2020, Salı
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’ya sözleşme

Dybala’ya sözleşme

1.5 aydır koronavirüs tedavisi gören 'ya sevindirici haber.

1.5 aydır koronavirüs tedavisi gören 'ya sevindirici haber. 'un sportif direktörü Fabio Paratici, 26 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatmak istediklerini belirterek, "Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" dedi.

  1. 5.5.2020
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