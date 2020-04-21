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21 Nisan 2020, Salı
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'da karar verildi! Oy birliğiyle...

İtalya'da karar verildi! Oy birliğiyle...

Corona virüsü nedeniyle süresiz askıya alınan Serie A'da maçlara devam edilmesi kararı alındı. 20 kulüp temsilcisinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası, oy birliğiyle sezonun oynanarak tamamlanması yönünde karar çıktı. İşte detaylar...

Serie A Lig Birliği üyesi 20 kulübün yöneticileri, corona virüsü salgını nedeniyle mart ayı başından beri maçların oynanmadığı Serie A'da mevcut sezonun geleceğini video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirdi.

Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 kulübün oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, hükümetin gerekli izni vermesi durumunda, ilgili kurulların belirlediği sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde, kulüplerin ve lig yönetiminin 2019-2020 sezonunu tamamlama niyetinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 'da Başbakan Giuseppe Conte'nin "2. aşama" olarak dile getirdiği tedbirlerin gevşetileceği aşamada, sportif faaliyetlerin ve 'nın belirlediği yönlendirmelere ve İtalya Futbol Federasyonunun () kararlarına uygun şekilde yeniden başlayacağı aktarıldı.

Serie A Lig Birliğinin açıklamasının, sportif faaliyetlerin ve ligin yeniden başlamasına mesafeli olduğunu daha önce açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın FIGC ile yarın yapacağı görüşme öncesi gelmesi dikkati çekti.

Bakan Spadafora, ülkede halihazırda yürürlükte olan ve 4 Mayıs'ta gevşetilmesi gündemde olan sıkı tedbirler arasında Serie A'daki takımların antrenmanlarına başlaması konusunda şüpheleri olduğunu açıklamıştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Serie A'da 9 Mart'tan bu yana maç yapılmıyor.

  1. 21.04.2020
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