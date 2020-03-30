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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral paylaştı: Güzel günler yakında

'dan paylaşım: Güzel günler yakında

Merih Demiral'dan paylaşım: Güzel günler yakında

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen A Milli Furbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Serie A'da oynadıkları Roma maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, ''Güzel günler yakında'' dedi.

İtalyan devi 'ta forma giyen , 'nde (Serie A) oynanan Roma maçında sol diz ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle İtalya'da liglere ara verilirken Merih Demiral yaptığı paylaşımlarla gönüllere girmeye devam ediyor.

22 Mart tarihinde EvdeKal etiketini kullanarak herkesi salgınla mücadele amacıyla evlerinde kalmaya davet eden Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımla salgına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlardan, Kızılay'ın belirleyeceği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını da açıklamıştı.

Demiral ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine eğitimine evde devam eden 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini duyurmuştu.

"GÜZEL GÜNLER YAKINDA"
21 yaşındaki oyuncu bugün sosyal medya hesabından Roma maçında attığı bir golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Hep birlikte güzel günler yakında!" ifadelerini kullandı.

  1. 30.03.2020
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