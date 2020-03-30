Merih Demiral'dan paylaşım: Güzel günler yakında
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen A Milli Furbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu Merih Demiral sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Serie A'da oynadıkları Roma maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, ''Güzel günler yakında'' dedi.
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Roma maçında sol diz ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı.
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle İtalya'da liglere ara verilirken Merih Demiral yaptığı paylaşımlarla gönüllere girmeye devam ediyor.
22 Mart tarihinde EvdeKal etiketini kullanarak herkesi salgınla mücadele amacıyla evlerinde kalmaya davet eden Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımla salgına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlardan, Kızılay'ın belirleyeceği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını da açıklamıştı.
Demiral ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine eğitimine evde devam eden 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini duyurmuştu.
"GÜZEL GÜNLER YAKINDA"
21 yaşındaki oyuncu bugün sosyal medya hesabından Roma maçında attığı bir golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Hep birlikte güzel günler yakında!" ifadelerini kullandı.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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