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12 Nisan 2020, Pazar
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Buffon'a yeni kontrat

Buffon'a yeni kontrat

İtalyan eldiven 42 yaşında yeni kontrat yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek efsane kaleci, 1 yıl daha 'ta kalacak.

İtalyan eldiven 42 yaşında yeni kontrat yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek efsane kaleci, 1 yıl daha 'ta kalacak. Buffon 26 yıllık kariyerinin 19'unu Juventus'ta, 6'sını Parma'da, 1'ini ise 'de geçirdi.
  1. 12.4.2020
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