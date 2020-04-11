Ne yaptın Ronaldo!

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için CD Nacional'ın stadı Madeira'da antrenman yaptı. Bu durum tepki çekerken, Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Juve'li yıldızın ayrıcalıklı olmadığını söyledi.