Ne yaptın Ronaldo! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken Madeira Stadyumu’nda idman yapınca tepki çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, 'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için CD Nacional'ın stadı Madeira'da antrenman yaptı. Bu durum tepki çekerken, Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Juve'li yıldızın ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

  1. 11.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ne yaptın Ronaldo! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA