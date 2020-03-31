Roma'nın satışı corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, sporda birçok etkinliğin gerçekleştirilememesine neden oldu. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya'nın köklü kulübü Roma'nın da neredeyse bitme aşamasına gelen satış işlemi, salgından sonra yeniden görüşülmek üzere rafa kaldırıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ABD'li iş insanı Dan Friedkin'e satılacaktı. Geçtiğimiz aylarda kulübün 2012 yılında beri başkanlığını yürüten Pallotta, Friedkin ile 700 milyon Euro'dan fazla bir bedel üzerinden anlaşmaya varmıştı.
Ancak Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran ve özellikle de İtalya'yı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle satış işlemleri sekteye uğradı. Sky Sport Italia'da yer alan habere göre tarihi kulübün satışı, salgının geçmesinden sonraya ertelendi.
2012'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi. Başkan, Roma'nın ikonik futbolcuları Francesco Totti ve De Rossi ile anlaşamıyordu. Efsane kaptan Totti, yöneticilere kızgın olduğu için kariyerinde formasını giydiği tek kulüpten olaylı ayrılmıştı.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 15:14
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