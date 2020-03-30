UEFA Başkanı Ceferin'den flaş corona virüsü açıklaması! "O maçtan sonra..."

UEFA Başkanı Ceferin'den olay yaratacak corona virüsü itirafı... Başkan Ceferin, konu ile ilgili yaptığı konuşmada Şampiyonlar Ligi'nde oynanılan Atalanta - Valencia maçının Avrupa için biyolojik silah haline geldiğini açıkladı! İşte detaylar...
İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Atalanta - Valencia maçı için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti...
Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.
Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise o maç hakkında "Bunu açıklamak çok zor. Her şey o maç ile başlamış olabilir. Şu anda futbolu düşünmek gerçekten çok zor. Ne zaman oynayacağız bilmiyorum. Ne kadar sahalardan uzak kalacağız bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"KİM TAHMİN EDİYORDU?"
UEFA Başkanı Ceferin ise "Atalanta - Valencia maçının 'biyolojik bomba' etkisi yarattığını düşünmüyorum. 19 Şubat'ta Lombardiya'nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?" şeklinde konuştu.
"İTALYAN YETKİLİLERE SORDUK"
Ceferin sözlerini, "Kararları 1 günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Valencia ve Atalanta oynadığı gün binlerce taraftar stadyuma girdi. Burada sorumluluk yetkililerdeydi" ifadeleriyle tamamladı.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 18:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş corona virüsü açıklaması! "O maçtan sonra..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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