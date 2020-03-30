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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A UEFA skandalı açıkladı! "O maçtan sonra corona virüsü..."

Başkanı 'den flaş corona virüsü açıklaması! "O maçtan sonra..."

UEFA Başkanı Ceferin'den flaş corona virüsü açıklaması! "O maçtan sonra..."

Başkanı 'den olay yaratacak corona virüsü itirafı... Başkan Ceferin, konu ile ilgili yaptığı konuşmada Şampiyonlar Ligi'nde oynanılan - maçının Avrupa için biyolojik silah haline geldiğini açıkladı! İşte detaylar...

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, - maçı için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti...

Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise o maç hakkında "Bunu açıklamak çok zor. Her şey o maç ile başlamış olabilir. Şu anda futbolu düşünmek gerçekten çok zor. Ne zaman oynayacağız bilmiyorum. Ne kadar sahalardan uzak kalacağız bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"KİM TAHMİN EDİYORDU?"
Başkanı ise "Atalanta - Valencia maçının 'biyolojik bomba' etkisi yarattığını düşünmüyorum. 19 Şubat'ta Lombardiya'nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?" şeklinde konuştu.

"İTALYAN YETKİLİLERE SORDUK"
Ceferin sözlerini, "Kararları 1 günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Valencia ve Atalanta oynadığı gün binlerce taraftar stadyuma girdi. Burada sorumluluk yetkililerdeydi" ifadeleriyle tamamladı.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 18:01
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