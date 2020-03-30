UEFA Başkanı Ceferin'den flaş corona virüsü açıklaması! "O maçtan sonra..."

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Atalanta - Valencia maçı için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti...

Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise o maç hakkında "Bunu açıklamak çok zor. Her şey o maç ile başlamış olabilir. Şu anda futbolu düşünmek gerçekten çok zor. Ne zaman oynayacağız bilmiyorum. Ne kadar sahalardan uzak kalacağız bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"KİM TAHMİN EDİYORDU?"

UEFA Başkanı Ceferin ise "Atalanta - Valencia maçının 'biyolojik bomba' etkisi yarattığını düşünmüyorum. 19 Şubat'ta Lombardiya'nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?" şeklinde konuştu.

"İTALYAN YETKİLİLERE SORDUK"

Ceferin sözlerini, "Kararları 1 günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Valencia ve Atalanta oynadığı gün binlerce taraftar stadyuma girdi. Burada sorumluluk yetkililerdeydi" ifadeleriyle tamamladı.