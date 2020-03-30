Damien Comolli konuştu! Corona virüsü...
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan ve olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Sportif Direktör Damien Comolli, corona virüsü sonrasında futbolcuların fiyatlarının düşeceğini iddia etti.
Bir dönem Arsenal ve Liverpool'da görev yapan, son olarak Fenerbahçe'nin Sportif Direktörlüğünü üstlenen Fransız futbol adamı Damien Comolli, önemli açıklamalarda bulundu.
Comolli, yaptığı konuşmada corona virüsü sonrasında futbol dünyasının değişeceğine işaret etti ve piyasanın düşeceğini aktardı.
"ÇOK CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"
Comolli Fransız basınına yaptığı konuşmada, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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