Damien Comolli konuştu! Corona virüsü...

Bir dönem Arsenal ve Liverpool'da görev yapan, son olarak Fenerbahçe'nin Sportif Direktörlüğünü üstlenen Fransız futbol adamı Damien Comolli, önemli açıklamalarda bulundu.

Comolli, yaptığı konuşmada corona virüsü sonrasında futbol dünyasının değişeceğine işaret etti ve piyasanın düşeceğini aktardı.

"ÇOK CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"

Comolli Fransız basınına yaptığı konuşmada, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.