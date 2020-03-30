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30 Mart 2020, Pazartesi
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konuştu! ...

Damien Comolli konuştu! Corona virüsü...

Bir dönem 'de de görev yapan ve olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Sportif Direktör , sonrasında futbolcuların fiyatlarının düşeceğini iddia etti.

Bir dönem Arsenal ve Liverpool'da görev yapan, son olarak 'nin Sportif Direktörlüğünü üstlenen Fransız futbol adamı , önemli açıklamalarda bulundu.

Comolli, yaptığı konuşmada sonrasında futbol dünyasının değişeceğine işaret etti ve piyasanın düşeceğini aktardı.

"ÇOK CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"

Comolli Fransız basınına yaptığı konuşmada, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.

  1. 30.03.2020
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