Fenerbahçe'ye gidiyordu! Udoh'u Real Madrid kapıyor | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gidiyordu! O ismi Real Madrid kapıyor

'ye gidiyordu! Udoh'u kapıyor

Fenerbahçe'ye gidiyordu! Udoh'u Real Madrid kapıyor

Sezon başında Nando De Colo gibi bir dünya starını kadrosuna dahil etmesine karşın istediği verimi alamayan Basketbol Takımı'na, eski yıldızlarından , sosyal medyadan gönderdiği mesajla geri dönme istediğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Udoh için devreye girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de sürpriz gelişme... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve Euroleague'de inişli çıkışlı bir görüntü çizen sarı lacivertlilerin, gelecek sezondan itibaren basketbol şubesinde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusuydu.

Kadrosunda Nando De Colo, Jan Vesely, Kostas Sloukas gibi yıldızlar olmasına karşın büyük sorunlarla karşılaşan Fenerbahçe'ye, eski yıldızı 'tan mesaj gelmişti.

Yıldız basketbolcu, yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye ya da başka bir Avrupa takımına dönmek istediğini takipçilerine duyurmuştu.

REAL MADRİD GAZA BASTI!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol devi , oyuncunun transferi için vites yükseltti.

Defensacentral'in takipçilerine aktardığı habere göre, Real Madrid, yıllığı 2 milyon eurodan olmak üzere Ekpe Udoh'a sözleşme önerecek. Öte yandan Madrid ekibinin Udoh'a bir de sürprizi var.

PROJE ADAMI OLACAK!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Real Madrid; Fenerbahçe, CSKA veya Barcelona'nın oyuncuya edeceği olası tekliflerden daha düşük miktarda bir para önerecek olsa da, koç Pablo Laso'nun yeni projesinde, önemli bir yerde olacağı müzakerelerinde anlatılacak.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 14:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye gidiyordu! Udoh'u Real Madrid kapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN