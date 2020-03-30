Fenerbahçe'ye gidiyordu! Udoh'u Real Madrid kapıyor
Sezon başında Nando De Colo gibi bir dünya starını kadrosuna dahil etmesine karşın istediği verimi alamayan Fenerbahçe Basketbol Takımı'na, eski yıldızlarından Ekpe Udoh, sosyal medyadan gönderdiği mesajla geri dönme istediğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Udoh için Real Madrid devreye girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve Euroleague'de inişli çıkışlı bir görüntü çizen sarı lacivertlilerin, gelecek sezondan itibaren basketbol şubesinde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusuydu.
Kadrosunda Nando De Colo, Jan Vesely, Kostas Sloukas gibi yıldızlar olmasına karşın büyük sorunlarla karşılaşan Fenerbahçe'ye, eski yıldızı Ekpe Udoh'tan mesaj gelmişti.
Yıldız basketbolcu, yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye ya da başka bir Avrupa takımına dönmek istediğini takipçilerine duyurmuştu.
REAL MADRİD GAZA BASTI!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol devi Real Madrid, oyuncunun transferi için vites yükseltti.
Defensacentral'in takipçilerine aktardığı habere göre, Real Madrid, yıllığı 2 milyon eurodan olmak üzere Ekpe Udoh'a sözleşme önerecek. Öte yandan Madrid ekibinin Udoh'a bir de sürprizi var.
PROJE ADAMI OLACAK!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Real Madrid; Fenerbahçe, CSKA veya Barcelona'nın oyuncuya edeceği olası tekliflerden daha düşük miktarda bir para önerecek olsa da, koç Pablo Laso'nun yeni projesinde, önemli bir yerde olacağı transfer müzakerelerinde anlatılacak.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 14:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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