Fenerbahçe'ye gidiyordu! Udoh'u Real Madrid kapıyor

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve Euroleague'de inişli çıkışlı bir görüntü çizen sarı lacivertlilerin, gelecek sezondan itibaren basketbol şubesinde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusuydu.

Kadrosunda Nando De Colo, Jan Vesely, Kostas Sloukas gibi yıldızlar olmasına karşın büyük sorunlarla karşılaşan Fenerbahçe'ye, eski yıldızı Ekpe Udoh'tan mesaj gelmişti.

Yıldız basketbolcu, yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye ya da başka bir Avrupa takımına dönmek istediğini takipçilerine duyurmuştu.

REAL MADRİD GAZA BASTI!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol devi Real Madrid, oyuncunun transferi için vites yükseltti.

Defensacentral'in takipçilerine aktardığı habere göre, Real Madrid, yıllığı 2 milyon eurodan olmak üzere Ekpe Udoh'a sözleşme önerecek. Öte yandan Madrid ekibinin Udoh'a bir de sürprizi var.

PROJE ADAMI OLACAK!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Real Madrid; Fenerbahçe, CSKA veya Barcelona'nın oyuncuya edeceği olası tekliflerden daha düşük miktarda bir para önerecek olsa da, koç Pablo Laso'nun yeni projesinde, önemli bir yerde olacağı transfer müzakerelerinde anlatılacak.