Hasan Çetinkaya: Berke Özer 1 sene daha Westerlo'da kalmalı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Hasan : 1 sene daha Westerlo'da kalmalı

Hasan Çetinkaya: Berke Özer 1 sene daha Westerlo'da kalmalı

2. ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan , sezon başında 'den kiraladıkları kaleci 'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki file bekçisinden çok memnun olduklarını belirten Çetinkaya, "Berke gelişimini tamamlamak adına 1 sene daha burada kalmalı. Kendisi de böyle düşünüyor. Bu konuda Fenerbahçe'yle bir görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.

'den ayrıldıktan sonra 2. ekiplerinden Westerlo'da İkinci Başkan olarak göreve başlayan Hasan , Fenerbahçe'den kiraladıkları 'le ilgili önemli açıklamalar yaptı.

beIN Sports'a konuşan Çetinkaya, 20 yaşındaki genç kaleciden çok memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Berke Özer, ülkemizin yetiştirdiği en değerli sporculardan bir tanesi. Fenerbahçe'ye geldiği dönemde çok fazla şans bulamadı. Aslında gelişim dönemiydi ve oynaması gerekiyordu.

Burada bir kaleci ihtiyacımız doğdu ve Berke'yi transfer ettik. Gayet iyi bir performans sergiliyor. Bence, Berke gelişimini tamamlamak adına 1 sene daha burada kalmalı. Kendisi de böyle düşünüyor. Bu konuda Fenerbahçe'yle bir görüşme gerçekleştireceğiz.

  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 21:10
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