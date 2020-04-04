Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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'de ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor!

Corona virüsü nedeniyle 'de verilen arayı değerlendiren kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. 'de de önümüzdeki sezon için hazırlıklar devam ederken 29 yaşındaki oyuncu için de flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

'den ayrılarak kariyerine 'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından talip oldu.

Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.

  1. 04.04.2020
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