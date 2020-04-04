Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor!
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de verilen arayı değerlendiren kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de de önümüzdeki sezon için hazırlıklar devam ederken 29 yaşındaki oyuncu Tolgay Arslan için de flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Türkiye'den ayrılarak kariyerine Almanya'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf talip oldu.
Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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