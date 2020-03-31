Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a şok mesaj! Transfer...

Fenerbahçe bu sezon ligin bölümüne kadar adeta kabus gibi bir 26 hafta geçirdi. Sezona iyi start veren sarı-lacivertliler, özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla taraftarını üzerken Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetiyle adeta dibe vurdu... Fatura Ersun Yanal ve ekibine kesilirken oyuncuların bireysel performansı da sorgulanır hale geldi. Bu durumdan nasibini alan isimlerden biri de Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan olurken, 29 yaşındaki oyuncu için flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
31 Mart 2020 Salı 12:55
Güncelleme: 31.03.2020 13:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk devreyi 31 puanla kapatmıştı. Devre arasında sarı-lacivertli taraftarlar, gerekli takviyelerle birlikte şampiyon olacaklarını düşünürken Fenerbahçe sadece Simon Falette'yi kadrosuna katabilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrosunda GarryRodrigues, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, NabilDirar gibi kanat oyuncuları olmasına rağmen sınırlı bir alternatif kadroya sahip sarı-lacivertliler, yaşanılan sakatlıklardan sonra birçok oyuncusunun asıl mevkisini değiştirmek zorunda kalmıştı.
Bu süreçte Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi kanatlarda görevlendiren sarı-lacivertli ekip, kanatlardan istediği katkıyı alamamış ve Vedat Muriç'i besleyememişti.
Yeni sezonda da bu problemi yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de, corona virüsünden dolayı lige verilen arada transfer çalışmalarına da başlanıldı.
Sarı Kanarya'da öncelikli hedef kanat oyuncuları almak olacak. Yeterince hücumu besleyemeyen ve skorda zorluk yaşayan Fenerbahçe'de istatistikler de bunu gösterir nitelikte.