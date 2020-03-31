Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a şok mesaj! Transfer...

Fenerbahçe bu sezon ligin bölümüne kadar adeta kabus gibi bir 26 hafta geçirdi. Sezona iyi start veren sarı-lacivertliler, özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla taraftarını üzerken Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetiyle adeta dibe vurdu... Fatura Ersun Yanal ve ekibine kesilirken oyuncuların bireysel performansı da sorgulanır hale geldi. Bu durumdan nasibini alan isimlerden biri de Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan olurken, 29 yaşındaki oyuncu için flaş bir karar geldi. İşte detaylar...