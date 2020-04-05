4 Nisan 2015 Unutmadık!
Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 paylaşımı geldi. Sarı- lacivertli takım otobüsü 4 Nisan 2015'te Rize maçı sonrası silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı. Yönetim, "#Aydınlanmayan Gün" başlıklı mesajda, menfur olayı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.
Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 paylaşımı geldi. Sarı- lacivertli takım otobüsü 4 Nisan 2015'te Rize maçı sonrası silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı. Yönetim, "#Aydınlanmayan Gün" başlıklı mesajda, menfur olayı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.
ŞAMPİYONLUK ENGELLENDİ
Kurşunlanma olayının yaşandığı sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, "Bu olayla şampiyonluğumuz engellendi" dedi. FBTV'ye konuşan Kartal, "Bu olay olmasa büyük ihtimalle şampiyon olabilirdik. Takım çok iyiydi. O saldırından sonra bütün oyuncuların moral motivasyonu gitti. Yabancılar ülkelerine dönmek istedi. Kimin yaptığı ortaya çıkarılmalı" dedi.Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 paylaşımı geldi. Sarı- lacivertli takım otobüsü 4 Nisan 2015'te Rize maçı sonrası silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı. Yönetim, "#Aydınlanmayan Gün" başlıklı mesajda, menfur olayı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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