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05 Nisan 2020, Pazar
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4 2015 Unutmadık!

4 Nisan 2015 Unutmadık!

'den 4 2015 paylaşımı geldi. Sarı- lacivertli takım otobüsü 4 Nisan 2015'te maçı sonrası silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı. Yönetim, "#" başlıklı mesajda, menfur olayı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.

'den 4 2015 paylaşımı geldi. Sarı- lacivertli takım otobüsü 4 Nisan 2015'te maçı sonrası silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı. Yönetim, "#" başlıklı mesajda, menfur olayı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK ENGELLENDİ
Kurşunlanma olayının yaşandığı sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, "Bu olayla şampiyonluğumuz engellendi" dedi. FBTV'ye konuşan Kartal, "Bu olay olmasa büyük ihtimalle şampiyon olabilirdik. Takım çok iyiydi. O saldırından sonra bütün oyuncuların moral motivasyonu gitti. Yabancılar ülkelerine dönmek istedi. Kimin yaptığı ortaya çıkarılmalı" dedi.Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 paylaşımı geldi. Sarı- lacivertli takım otobüsü 4 Nisan 2015'te Rize maçı sonrası silahlı saldırıya uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı. Yönetim, "#Aydınlanmayan Gün" başlıklı mesajda, menfur olayı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.

  1. 5.4.2020
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