''Spor eskisi gibi olmayacak''
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, Corona virüsü sonrası sporun artık eskisi gibi olmayacağını söyledi.
Sky Sport'a konuşan tecrübeli basketbolcu, "Dürüst olmak gerekirse sezon hakkında çok fazla düşünmüyorum. Bir sonraki sezon herkes için çok farklı olacak. Spor artık eskisi gibi olmayacak. Şu anda oynamamız gereken alanın yataklarla dolu olduğunu anlamalısınız. Bu acil durum" ifadelerini kullandı. Datome, Türkiye'de kendini güvende ve rahat hissettiğini de söyledi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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