Emre Belözoğlu: Birlik olma zamanı

Kaptan Emre Belözoğlu, corona virüsü süreciyle ilgili Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, milletçe virüse karşı topyekün savaştığımız bugünlerde sosyal medya üzerinden yürütülen 'karalama' kampanyasına karşı önemli mesajlar vererek, "Kimse yanlış anlamasın ama sosyal medyayı ciddiye alan birisi değilim. Şu süreç de herkesin mesafeli olması gereken bir süreç. Sosyal medya insanları ayrıştırıyor, karamsarlaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Söz konusu vatanımızsa, milletimizse hepimiz devletimizin, bakanlıklarımızın yaptığı uyarıları dikkate alarak beraber hareket etmeliyiz. Bir ve beraber olduğumuz sürece inşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE BU YAKIŞIRDI

Emre, dar gelirli ve yaşlı vatandaşları için yaptıkları 5 milyon TL'lik yardımın övünülecek bir durum olmadığını belirterek, "F.Bahçe'ye zaten bu yakışırdı. F.Bahçe zor zamanlarda her zaman sosyal sorumluluk anlamında taşın altına elini sokmuş bir camiadır. Herkes de elini taşın altına sokmalı" dedi.



BİRAZCIK İNSAF!

Belözoğlu, sosyal medya trollerine, Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesini hatırlattı, "Yani birazcık insaf ya! Biraz beraberlik şuuru. Dizideki gibi ölüme yüzünüz olsun" dedi.

DOKTOR HASTA AMA GÖREVDE

Emre Belözoğlu, Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlığına örnek teşkil eden önemli bir bilgiyi de paylaştı: "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz şu an hastanede. Onu tedavi eden doktor, çok ünlü bir profesör... O da corona virüsüne yakalandı. Ve hala katında bulunan herkesi tedavi etmeye devam ediyor. Biz buradan bu hastalığı beraber yenerek çıkacağız diyor bütün hastalarına."