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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse: Çok iyiyim

: Çok iyiyim

Max Kruse: Çok iyiyim

Karantina günlerini evinde geçiren , iyi olduğunu söyledi. futbolcu, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Evde spor yapıp, müzik dinliyorum. zamanlarımda ise ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim" dedi.

Karantina günlerini evinde geçiren , iyi olduğunu söyledi. futbolcu, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Evde spor yapıp, müzik dinliyorum. zamanlarımda ise ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim" dedi.

  1. 5.4.2020
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