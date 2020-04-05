Max Kruse: Çok iyiyim
Karantina günlerini evinde geçiren Max Kruse, iyi olduğunu söyledi. Alman futbolcu, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Evde spor yapıp, müzik dinliyorum. Boş zamanlarımda ise film izliyorum ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim" dedi.
Karantina günlerini evinde geçiren Max Kruse, iyi olduğunu söyledi. Alman futbolcu, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Evde spor yapıp, müzik dinliyorum. Boş zamanlarımda ise film izliyorum ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim" dedi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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