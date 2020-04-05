''Fenerbahçe'yi çok istemiştim, Wenger bırakmadı'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe ''Fenerbahçe'yi çok istemiştim, Wenger bırakmadı''

'''yi çok istemiştim, Wenger bırakmadı''

''Fenerbahçe'yi çok istemiştim, Wenger bırakmadı''

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz Brezilyalıları arasına ismini yazdıran , 'e gittikten sonra dönmek istediğini ancak başaramadığını söyledi.

Yıldız sol bek, ", geri almak için teklif yaptı. Ama o dönemde bunu reddetti. Beni satmak istemediğini söyledi. Ki ona çok istediğimi aktardım" dedi.

  1. 5.4.2020
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