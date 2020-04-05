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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe ''Braida yaşlı ve demode''

''Braida yaşlı ve demode''

''Braida yaşlı ve demode''

menajeri Marco Kırdemir, 'nin sportif direktörlük teklif ettiği belirtilen Ariedo Braida'nın yaşlı ve demode olduğunu söyledi.

Kırdemir, "2 hafta önce F.Bahçe yöneticileri iletişime geçmişler. Sportif direktörlük teklif edilmiş. Braida ise süre istemiş. Bence 'ye 73 yaşında ve 'da da hiçbir yararı olmamış bir sportif direktör yerine daha genç ve dinamik, 'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım" dedi.

  1. 5.4.2020
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