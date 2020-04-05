''Braida yaşlı ve demode''

Kırdemir, "2 hafta önce F.Bahçe yöneticileri iletişime geçmişler. Sportif direktörlük teklif edilmiş. Braida ise süre istemiş. Bence Fenerbahçe'ye 73 yaşında ve Barcelona'da da hiçbir yararı olmamış bir sportif direktör yerine daha genç ve dinamik, Türkiye'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım" dedi.