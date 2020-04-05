''Braida yaşlı ve demode''
FIFA menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin sportif direktörlük teklif ettiği belirtilen Ariedo Braida'nın yaşlı ve demode olduğunu söyledi.
Kırdemir, "2 hafta önce F.Bahçe yöneticileri iletişime geçmişler. Sportif direktörlük teklif edilmiş. Braida ise süre istemiş. Bence Fenerbahçe'ye 73 yaşında ve Barcelona'da da hiçbir yararı olmamış bir sportif direktör yerine daha genç ve dinamik, Türkiye'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım" dedi.
- 5.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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