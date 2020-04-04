Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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'a 'den talip çıktı!

Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı!

'nin deneyimli sol beki 'a, İngiltere ekiplerinden milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği 'nin talip olduğu öğrenildi.

'nin yıldız oyuncusu 'in radarında... Takvim'de yer alan habere göre daha önce ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

  1. 04.04.2020
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