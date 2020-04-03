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03 Nisan 2020, Cuma
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'ye Avrupa müjdesi! ...

Fenerbahçe'ye Avrupa müjdesi! UEFA...

ekiplerinden 'de gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılamama ihtimali camiayı düşündüren en önemli konuların başında geliyordu. Mali konularda yeni çözüm arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilere Avrupa'dan müjdeli haber geldi. Corona virüsü salgını sonrası 'nın kulüp lisans koşullarını gelecek sezon için askıya alması ve 'deki esneklik kararları, Avrupa'ya gitmek için formül arayan sarı-lacivertlilerin elini rahatlattı.

'de Avrupa kupaları konusunda derin bir nefes alındı. 'dan önceki gün çıkan, 'kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve konularındaki esneklik' kararları sonrası sarı-lacivertliler rahatladı. Henüz bir ay önce başkan ve yöneticiler, 31 Mart'taki kulüp lisans koşullarıyla ilgili kara kara düşünüyordu. Özellikle bütçenin denkleşmesi ve finansal fair play kurallarına uyma zorunluluğu nedeniyle adeta ekonomik bir mücadele veriliyordu.

Ancak corona virüsü sebebiyle tüm dünyada yaşanan olağanüstü koşullar sonrası UEFA'dan esneklik kararı geldi. Gelecek sezon yani 2020-21 sezonu için Avrupa kupalarına herhangi bir kriter olmadan katılım fırsatını bulan Fenerbahçe, bu şansı kaçırmak istemiyor.

HEDEF LİGDE İLK 5 SIRA VE TÜRKİYE KUPASI
Şu an ligde 7. sırada olan Fenerbahçe'nin en azından ilk 5'i zorlaması önem taşıyor. Ayrıca 'nda yarı finalde 'la 2-1'lik yenilginin rövanşında karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak da doğrudan gruplarına katılım hakkını arayacak. Lisans koşullarının askıya alınmasıyla transfer çalışmaları ve teknik direktör arayışlarındaki maddi konularda da bir nebze rahat hareket etme imkanı doğacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZOR
Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen kulüp lisans koşullarının askıya alınması kararı sonrası en büyük şanssızlığı ligdeki durumu oldu. Şu anda ilk 2'den uzak olan ve şampiyonluk yarışından koptuğu için zirvede kalıp doğrudan Devler Ligi'ne gitme fırsatı olmayan sarı-lacivertliler, önemli bir maddi imkanı kaçırdı. Avrupa kupalarına giderken herhangi bir kritere takılma ihtimali olmayan Fenerbahçe, şu anda sadece Avrupa Ligi iddiası taşıyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerine çok ihtiyacı olan Fenerbahçe'de bu fırsatın kaçması ise üzüntü yarattı.

  1. 03.04.2020
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