Fenerbahçe sportif direktörlük için Ariedo Braida ile görüştü
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl göreve getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli istifa etmiş, Fenerbahçe de bu istifayı resmi sitesinden duyurmuştu. Başkan Ali Koç, Comolli'nin ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini ve yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Fenerbahçe'de bu isim belli oldu. Başkan Koç iki hafta önce İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin ayrılığının ardından, yeni bir sportif direktör getirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Avrupa futbolunda deneyimiyle ön plana çıkan isimlerle görüşüyor. İlk olarak temas kurulan isim Barcelona'nın eski sportif direktörü...
2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜLER
Ajansspor'un haberine göre; Koç, iki hafta önce, Ariedo Braida ile görüştü. Braida, İtalyan bir futbol adamı. Sırasıyla önce Monza, ardından Milan ve sonra da FCBarcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. 12 Ağustos 2019'da Barcelona'dan bütünüyle ayrıldı.
Ali Koç'un temsil ettiği grup, Barcelona ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına sahip. Koç, bu ilişki nedeniyle kulüp çevresindeki pek çok futbol adamıyla temasını koruyor. Braida ile Barcelona'daki iyi ilişkileri çerçevesinde temas kuran sarı lacivertlilerin başkanı, İtalyan futbol adamıyla birebir görüşerek, uzun süre fikir teatisinde bulundu.
BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'DA ANILMIŞTI
Karşılıklı fikir alışverişinin ardından taraflar tekrar görüşmek kaydıyla toplantıyı sonlandırdı.
Barcelona'da Andoni Zubizaretta'nın yerine, 2015-2016 sezonunda sportif direktörlüğe getirilen Ariedo Braida'nın bu görevi çok verimli ve uzun sürmedi.
Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Braida şimde de Fenerbahçe'nin gündeminde...
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 18:26
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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