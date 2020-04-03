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03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Görüşme gerçekleşti! İşte Comolli'nin yerine gelecek isim

sportif direktörlük için ile görüştü

Fenerbahçe sportif direktörlük için Ariedo Braida ile görüştü

'de geçtiğimiz yıl göreve getirilen Fransız adamı Damien Comolli istifa etmiş, Fenerbahçe de bu istifayı resmi sitesinden duyurmuştu. Başkan , Comolli'nin ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini ve yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Fenerbahçe'de bu isim belli oldu. Başkan Koç iki hafta önce İtalyan futbol adamı ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkanı , Comolli'nin ayrılığının ardından, yeni bir sportif direktör getirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Avrupa futbolunda deneyimiyle ön plana çıkan isimlerle görüşüyor. İlk olarak temas kurulan isim 'nın eski sportif direktörü...

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Ajansspor'un haberine göre; Koç, iki hafta önce, ile görüştü. Braida, İtalyan bir adamı. Sırasıyla önce Monza, ardından Milan ve sonra da FCBarcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. 12 Ağustos 2019'da Barcelona'dan bütünüyle ayrıldı.

Ali Koç'un temsil ettiği grup, Barcelona ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına sahip. Koç, bu ilişki nedeniyle kulüp çevresindeki pek çok futbol adamıyla temasını koruyor. Braida ile Barcelona'daki iyi ilişkileri çerçevesinde temas kuran sarı lacivertlilerin başkanı, İtalyan futbol adamıyla birebir görüşerek, uzun süre fikir teatisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'DA ANILMIŞTI

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından taraflar tekrar görüşmek kaydıyla toplantıyı sonlandırdı.

Barcelona'da Andoni Zubizaretta'nın yerine, 2015-2016 sezonunda sportif direktörlüğe getirilen Ariedo Braida'nın bu görevi çok verimli ve uzun sürmedi.

Daha önce ve ile de adı anılan Braida şimde de Fenerbahçe'nin gündeminde...

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 18:26
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