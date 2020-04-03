Haberler
Galeri
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi... Sezon başında bedelsiz olarak kadroya dahil edilen sarı lacivertli kulübün kaptanı, sezon sonundaki düşüncesine dair verdiği kararı açıkladı. Tecrübe abidesi, yaptığı açıklamada sarı lacivertli camiaya da mesaj gönderdi... İşte Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun o açıklaması!
3 Nisan 2020 Cuma 09:39
Güncelleme: 03.04.2020 09:52
Koronavirüs salgını tüm dünyada yaşamı ve gelecek planlarını alt üst ederken, futboldaki ertelemelerin bireysel olarak en çok etkilediği isimlerin başında Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi sonrasında 40 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.
Peki Emre hem Fenerbahçe'deki 4, yıldız hem de Euro 2021 hayalini gerçekleştirebilmek için sahada kalmaya devam edecek mi?
Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu gelecek planları ve karantinada geçen günleri ile ilgili olarak Hürriyet'e çarpıcı açıklamalar yaptı:
"Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor."