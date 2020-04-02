Yılmaz Vural resmen açıkladı! Fenerbahçe ve teklif...
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli antnrenör Yılmaz Vural, corona virüsü gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Vural, bir süredir teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı konusuna da açıklık getirdi.
2 Nisan 2020 Perşembe 14:32
Geçtiğimiz yıllarda birçok Süper Lig ekibini çalıştıran ve aktif kariyerini Akhisarspor'da sürdüren 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, bir Youtube programına konuk oldu.
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Corona virüsü gündemini değerlendiren Vural, Fenerbahçe'den teklif aldığı konusunda yer alan iddialara da açıklık getirdi.
İŞTE YILMAZ VURAL'IN AÇIKLAMALARI
İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar'a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum.
Esneklik ve kuvvet 1 haftada kayboluyor. Akhisar olarak çok iyi durumdaydık. Oyuncular iyi dönmezse kötü olur. UEFA toplandı. Şimdi yarınki bizim toplantıyı bekliyoruz.
Seyircisiz maç rezalet. Taraftar çok önemli. Bu iş onlarsız olmaz. Kendi kendimize oynasak ne olur oynamasak ne olur.