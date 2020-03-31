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31 Mart 2020, Salı
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''Giuliano ile ’in gitmesi etkiledi''

''Giuliano ile Josef’in gitmesi etkiledi''

Westerlo’da kiralık oynayan Fenerbahçeli , Giuliano ve ’in gitmesinin sarı-lacivertli takımı olumsuz etkilediğini söyledi.

'da kiralık olarak Westerlo forması giyen Fenerbahçeli futbolcular ve , PlaySpor'un konuğu oldu. Barış Alıcı, 'nin geçen yılki başarısızlığıyla ilgili olarak, "Giuliano ve 'in gitmesi takımı biraz etkiledi. Kalite isimlerdi" derken, "Zor durumlardan biz de etkilendik. Oynadık, oynayamadık. Sonra kiralık gittim. Ama hep en özel anlarım Fenerbahçe'deydi. İnşallah tekrar o büyük taraftarın önüne çıkarım" ifadelerini kullandı. Berke Özer ise, Fenerbahçe'ye transferinin bir günde geliştiğini belirterek, "Orada büyük mutluluklar yaşadım. Hayranı olduğum ile oynadım. Feyenoord maçıydı. Barış'la sahayı görelim istedim. Tribünler bize tezahürat yapınca tüylerim diken diken oldu. Fenerbahçe'de oynamak çok büyük bir olay" diye konuştu.

Berke, "Burada (Belçika) herkes insan sağlığını konuşuyor. konuşan yok. Her şey iptal olacak gibi ve kimse itiraz etmiyor. Ama ülkemde hala kimin şampiyon olacağını konuşanlar var. Üzülüyoruz, önce sağlık" dedi.

  1. 31.3.2020
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