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31 Mart 2020, Salı
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''Kostas’ı gözüm kapalı alırdım''

''Kostas’ı gözüm kapalı alırdım''

Olympiakos Başantrenörü George Bartzokas, Kostas Sloukas'ı önümüzdeki sezon edecekleri iddiasıyla ilgili konuştu.

Batrzokas, "Eğer Kostas'ı etme şansımız varsa gözüm kapalı alırdım. Bütçemizde para olursa Sloukas'a vermeye değer. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok" yorumunu yaptı.

  1. 31.3.2020
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