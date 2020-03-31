''Kostas’ı gözüm kapalı alırdım''
Olympiakos Başantrenörü George Bartzokas, Kostas Sloukas'ı önümüzdeki sezon transfer edecekleri iddiasıyla ilgili konuştu.
Batrzokas, "Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa gözüm kapalı alırdım. Bütçemizde para olursa Sloukas'a vermeye değer. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok" yorumunu yaptı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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