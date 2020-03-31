‘Evdeyim ve gayet iyiyim’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe ‘Evdeyim ve gayet iyiyim’

‘Evdeyim ve gayet iyiyim’

‘Evdeyim ve gayet iyiyim’

Hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen , "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de hastalığa yakalanan ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu olduğu iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından şöyle cevap verdi: Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim.

  1. 31.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Evdeyim ve gayet iyiyim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN