‘Evdeyim ve gayet iyiyim’

Fenerbahçe'de hastalığa yakalanan ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından şöyle cevap verdi: Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim.