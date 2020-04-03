Josef de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine göz kırptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ezeli rakiplere göz kırptı! "F.Bahçe'yi seviyorum ama..."

de Souza 'nin ezeli rakiplerine göz kırptı

Josef de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine göz kırptı

Bir dönem forması giyen ve taraftarın sevdiği isimlerden olan de Souza, verdiği röportajda sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, 'ye dönme ihtimaline ilişkin ise "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

'nin Brezilyalı eski futbolcusu de Souza kariyeriyle alakalı merak edilenlere yanıt verdi. beIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, 'ye dönme ihtimaliyle ilgili ise sarı-lacivertli taraftarları üzen bir söylemde bulundu.

İşte Josef'in öne çıkan sözleri:

Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar hayatımın en iyi yılları diyebilirim. 'da Brezilya Milli Takımı'na kadar yükseldim ancak en güzel yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim.

"EN ÖZEL MAÇ GALATASARAY DEPLASMANIYDI"

Benim için özel, unutulmayacak maç; deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı.

"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR DAHA ÖNDE"

Bu sezon ve daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜP KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM AMA..."

Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum.

haberin devamı

  1. 03.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Josef de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine göz kırptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA