Josef de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine göz kırptı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevdiği isimlerden olan Josef de Souza, verdiği röportajda sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'ye dönme ihtimaline ilişkin ise "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza kariyeriyle alakalı merak edilenlere yanıt verdi. beIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'ye dönme ihtimaliyle ilgili ise sarı-lacivertli taraftarları üzen bir söylemde bulundu.
İşte Josef'in öne çıkan sözleri:
Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar futbol hayatımın en iyi yılları diyebilirim. Sao Paulo'da Brezilya Milli Takımı'na kadar yükseldim ancak en güzel yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim.
"EN ÖZEL MAÇ GALATASARAY DEPLASMANIYDI"
Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı.
"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR DAHA ÖNDE"
Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek.
"TÜRKİYE'YE DÖNÜP KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"
Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum.
"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM AMA..."
Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum.
- 03.04.2020
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Josef de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine göz kırptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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