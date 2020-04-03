Fenerbahçe'de ayrılık! Kostas Sloukas...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezon başından bu yana basketbol şubesinde istediği sonucu alamayan sarı lacivertlilerin mali olarak küçülmeye gideceği belirtilirken, ayrılık haberleri de peşisıra gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde adı Yunanistan ekibi Olimpiakos ile anılan Sloukas'ın yeni durağının bu kez İsrail olabileceği belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de ayrılık... Sezonun sona ermesinin ardından basketbol şubesinde ekonomik daralmaya gitmeyi planlayan sarı lacivertlilerde yıldız isim Kostas Sloukas için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
SDNA.gr adlı internet sitesinden bildirilen habere göre daha önce Olimpiyakos'un da talip olduğu ancak mali yönden çekindiği Yunan basketbolcu için bu kez İsrail ekibi devreye girdi.
MACCABI TEL AVIV İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Maccabi Tel Aviv'in koçluğunu üstlenen Yannis Sferopulos, Kostas Sloukas'ın transferi için düğmeye bastı.
Öte yandan bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Yunan basketbolcu için Tel Aviv cephesinin transfer girişimlerine başladığı ve maliyet konusunda herhangi bir miktardan çekinmeyeceği aktardığı duyuruldu.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 11:34
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