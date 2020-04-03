Fenerbahçe'de ayrılık! Kostas Sloukas...

Fenerbahçe'de ayrılık... Sezonun sona ermesinin ardından basketbol şubesinde ekonomik daralmaya gitmeyi planlayan sarı lacivertlilerde yıldız isim Kostas Sloukas için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

SDNA.gr adlı internet sitesinden bildirilen habere göre daha önce Olimpiyakos'un da talip olduğu ancak mali yönden çekindiği Yunan basketbolcu için bu kez İsrail ekibi devreye girdi.

MACCABI TEL AVIV İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Maccabi Tel Aviv'in koçluğunu üstlenen Yannis Sferopulos, Kostas Sloukas'ın transferi için düğmeye bastı.

Öte yandan bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Yunan basketbolcu için Tel Aviv cephesinin transfer girişimlerine başladığı ve maliyet konusunda herhangi bir miktardan çekinmeyeceği aktardığı duyuruldu.