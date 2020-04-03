Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kostas Sloukas... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim İsrail'e...

'de ayrılık! ...

Fenerbahçe'de ayrılık! Kostas Sloukas...

'de son dakika gelişmesi... Sezon başından bu yana şubesinde istediği sonucu alamayan sarı lacivertlilerin mali olarak küçülmeye gideceği belirtilirken, ayrılık haberleri de peşisıra gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde adı Yunanistan ekibi Olimpiakos ile anılan Sloukas'ın yeni durağının bu kez İsrail olabileceği belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de ayrılık... Sezonun sona ermesinin ardından şubesinde ekonomik daralmaya gitmeyi planlayan sarı lacivertlilerde yıldız isim için yeni bir iddiası gündeme geldi.

SDNA.gr adlı internet sitesinden bildirilen habere göre daha önce Olimpiyakos'un da talip olduğu ancak mali yönden çekindiği Yunan basketbolcu için bu kez İsrail ekibi devreye girdi.

MACCABI TEL AVIV İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Maccabi 'in koçluğunu üstlenen Yannis Sferopulos, Kostas Sloukas'ın transferi için düğmeye bastı.

Öte yandan bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Yunan basketbolcu için Tel Aviv cephesinin transfer girişimlerine başladığı ve maliyet konusunda herhangi bir miktardan çekinmeyeceği aktardığı duyuruldu.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 11:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de ayrılık! Kostas Sloukas... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA