Dereli: İhaleyi bana bıraktılar

Fenerbahçe'nin 2005-06'da şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor (1-1) maçını yöneten Selçuk Dereli, Futbol ArenaTV'ye konuştu; "O gün ihaleyi bana bıraktılar. Appiah golü atsaydı son dakikada tam tersi olurdu. (16 dakika uzatma) 10 dakikası konfeti, 6 dakika oyuncu değişikliği, sakatlıklar vs. oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük sebebi, oyuncular iyi mücadele edemedi, Daum yanlış kadro çıkardı."