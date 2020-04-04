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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Dereli: İhaleyi bana bıraktılar

Dereli: İhaleyi bana bıraktılar

'nin 2005-06'da şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor (1-1) maçını yöneten , ArenaTV'ye konuştu; "O gün ihaleyi bana bıraktılar. Appiah golü atsaydı son dakikada tam tersi olurdu. (16 dakika uzatma) 10 dakikası konfeti, 6 dakika oyuncu değişikliği, sakatlıklar vs. oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük sebebi, oyuncular iyi mücadele edemedi, Daum yanlış kadro çıkardı."

'nin 2005-06'da şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor (1-1) maçını yöneten , ArenaTV'ye konuştu; "O gün ihaleyi bana bıraktılar. Appiah golü atsaydı son dakikada tam tersi olurdu. (16 dakika uzatma) 10 dakikası konfeti, 6 dakika oyuncu değişikliği, sakatlıklar vs. oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük sebebi, oyuncular iyi mücadele edemedi, Daum yanlış kadro çıkardı."

  1. 4.4.2020
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