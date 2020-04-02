Berke Özer hayalini açıkladı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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hayalini açıkladı! ...

Berke Özer hayalini açıkladı! Fenerbahçe...

Bonservisi ekiplerinden 'de olan , ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyiyor. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi, Fenerbahçe'de bir olma hayali olduğunu söyledi.

'den 'nın Westerlo takımına kiralık olarak olan önemli açıklamalarda bulundu. Spor'a konuşan genç file bekçisi, Westerlo taraftarıyla arasında iyi bir bağ olduğunu söyledi ve oynadığı maçlarla tecrübe kazandığını belirtti.

VOLKAN DEMİREL NASIL BİRİ?
''Volkan abi hakkında konuşanlar bugüne kadar kötü konuşmamıştır. Küçüklüğümden beri idol olarak gördüğüm, videolarını izleyerek büyüdüğüm biriydi. Buraya da geldi, çok büyük destek oldu bana. Sahanın dışında da çok yardımcı oldu.''

Genç kaleci, özellikle Westerlo tecrübesinden sonra, Fenerbahçe seviyesinde bir takımda birinci kaleci olarak görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

HAYALİM FENERBAHÇE'DE BİR VOLKAN DEMİREL OLMAK
''Küçüklüğümden beri hayalim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Fenerbahçe'de bir olmak. Ben her zaman Fenerbahçe'liyim bugün gel deseler gelirim, git deseler giderim. 'de kaçan şampiyonluktan sonra bir süre okula gitmedim.''

BARIŞ ALICI İÇİN DE BİR FIRSAT
Berke Özer, Westerlo'nun Barış Alıcı için de önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 'den Muslera, , Altay ve Uğurcan'ı takip ettiğini söyleyen Berke, ''İyi bir kaleci jenerasyonu yakaladığımızı düşünüyorum, en beğendiğim kaleci 'nın kalecisi Ter Stegen.'' ifadelerini kullandı.

PLAYSTATİON'DA HANGİ TAKIMI ALIYORSUN?

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AVRUPA'DAN BİR TAKIMA GİTME HAKKI VERİLSE HANGİSİNİ SEÇERSİN?

Barcelona! Bir hakkım olsa Barcelona'ya transfer olmak isterdim. İnanılmaz bir sistem işliyor. Messi ve Griezmann gibi oyuncularla oynamak büyük bir keyif olur.''

BERKE 5 YIL SONRA KENDİNİ NEREDE GÖRÜYOR?

Ne olur bilmiyorum ama Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyorum.

  1. 03.04.2020
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