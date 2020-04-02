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Aziz Yıldırım'ın gizli operasyonunu yazdı! Ali Koç gelince o profesör...
Fenerbahçe'de flaş gerçek ortaya çıktı... Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde futbolun başına getireceği Belçikalı profesör ve detaylarını Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum kaleme aldı. Peki, Eden Hazard, Witsel gibi starların eğimteni olan bu isim kim? İşte Aziz Yıldırım'ın 6 ay boyunca sır gibi sakladığı o gerçek...
2 Nisan 2020 Perşembe 12:39
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Fenerbahçe'de büyük pişmanlık... Sarı lacivertlilerin başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım, Ali Koç'a kaybetmiş ve 20 yıllık başkanlık serüvenini Koç'a devretmişti. Koç başkanlığındaki kulüp 2 yıl boyunca futbol anlamında istenilen başarıyı sergileyememişti. Peki, Aziz Yıldırım başkan seçilseydi, futbol komitesinin başında kim yer alacaktı? Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum, 2 Nisan tarihli yazısında Aziz Yıldırım'ın 6 ay boyunca sır gibi sakladığı o profesörü yazdı... İşte yaşanan gelişmeler;
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Belçika'nın yıldızlar yetiştirmesinde ve Dünya Kupası'nda 3. olmasında büyük katkısı olan usta ismin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Malum maç yok, futbolda da yaprak kıpırdamıyor. Haliyle spor ekranlarından hangisini açsan nostalji kuşağı. Geçmişe yolculuk var, her yerde. Hazır bu fırsat, ben de sizi biraz geçmişe götüreyim istedim.
2017'nin sonlarıydı... Anderlecht Kulübü scoutlarından Bekir Tetik'in davetlisi olarak Brüksel'e gitmiştim. Şampiyonlar Ligi grup maçları vardı evlerinde, PSG ile. Ben de müsabakayı kulübün locasında, yöneticiler ve bazı futbolcularıyla birlikte izleme fırsatı bulmuştum.
'0'A RAĞMEN ALKIŞ Şahsen, 'önemli bir deneyim' kazandığım bir maç olmuştu. Başlıca sebebi gruptaki ilk üç maçında sıfır çekmiş, golü dahi olmayan ve o gün de sahasında PSG karşısında 4-0'la bozguna uğrayan Anderlecht takımının, maçtan sonra hemen hemen tüm tribünler tarafından ayakta alkışlanmasıydı.