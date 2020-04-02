Aziz Yıldırım'ın gizli operasyonunu yazdı! Ali Koç gelince o profesör...

'0'A RAĞMEN ALKIŞ

Şahsen, 'önemli bir deneyim' kazandığım bir maç olmuştu. Başlıca sebebi gruptaki ilk üç maçında sıfır çekmiş, golü dahi olmayan ve o gün de sahasında PSG karşısında 4-0'la bozguna uğrayan Anderlecht takımının, maçtan sonra hemen hemen tüm tribünler tarafından ayakta alkışlanmasıydı.