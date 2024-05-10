Fulham - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Manchester City maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 14:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.