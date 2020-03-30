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30 Mart 2020, Pazartesi
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Birlikte aşacağız

Birlikte aşacağız

, corona virüsü salgınıyla dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Umarım herkes sağlığına kavuşur. Normale dönmek zaman alacak ama hepimiz sabırla bekleyeceğiz" dedi.

Ozan Tufan, corona virüsü salgınıyla dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Umarım herkes sağlığına kavuşur. Normale dönmek zaman alacak ama hepimiz sabırla bekleyeceğiz" dedi. Ozan, çalışmalarını kendilerine verilen program çerçevesinde evlerinde sürdürdüklerini kaydederek, kendilerinin de sabırla güzel günleri beklediklerini ifade etti.
  1. 30.3.2020
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