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03 Nisan 2020, Cuma
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Vural: Benden daha iyisi yok

Vural: Benden daha iyisi yok

Akhisarspor'un , 'nin kendisinden daha iyi bir hoca bulamayacağını söyledi.

Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 'nin kendisinden daha iyi bir hoca bulamayacağını söyledi. PlaySpor'a konuşan Vural, "Fenerbahçe'den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok. Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok." dedi.
  1. 3.4.2020
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