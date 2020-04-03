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03 Nisan 2020, Cuma
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Menajeri çok iyi çalışıyor!

Menajeri çok iyi çalışıyor!

'nun çalıştırdığı 'nin 'nu istediği ve için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. 'in Derby County muhabiri , Twitter'dan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Conway, "Ocak ayında da aynıydı. onunla hiç görüşmemişti. Ferdi'nin menajeri çok iyi çalışıyor!" diye yazdı.

Phillip Cocu'nun çalıştırdığı 'nin 'nu istediği ve için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. 'in Derby County muhabiri , Twitter'dan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Conway, "Ocak ayında da aynıydı. onunla hiç görüşmemişti. Ferdi'nin menajeri çok iyi çalışıyor!" diye yazdı.
  1. 3.4.2020
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