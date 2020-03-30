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30 Mart 2020, Pazartesi
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Belirsiz olan çok şey var!

Belirsiz olan çok şey var!

F.Bahçe'nin devre arasında F. Düsseldorf'a kiraladığı , geleceğini şu anda tahmin edemediğini söyledi.

F.Bahçe'nin devre arasında F. Düsseldorf'a kiraladığı Mathias Zanka, geleceğini şu anda tahmin edemediğini söyledi. Fortuna'nın Covid-19 sürecinde antrenmanları isteyenlerin yapabileceğini bildirdiğini belirten Danimarkalı stoper, "'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Finansal problemler de vardı. Yaz aylarında F.Bahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz. Çok fazla bilinmeyen var" dedi.
  1. 30.3.2020
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