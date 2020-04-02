Fenerbahçe, konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevinin sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığını duyurdu ve corona virüsüne yakalanan hastaların tedavisi esnasında hayatlarını kaybeden tüm sağlıkçılara başsağlığı diledi.
Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevinin sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğu kaydedildi.
Sarı lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde: "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz. Bu düşüncemiz doğrultusunda, ülkemize olan sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.
Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz.
Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Birlikte başaracağız."
- 02.04.2020
- Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolculardan büyük fedakarlık!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan corona virüsü açıklaması: Birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz
- Fenerbahçe, konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu
- Eric Gerets'i yıkan ölüm!
- Norwich City'den anlamlı hareket! 200 bin sterlinin üzerinde...
- Yılmaz Vural resmen açıkladı! Fenerbahçe ve teklif...
- Aziz Yıldırım'ın gizli operasyonunu yazdı! Ali Koç gelince o profesör...
- Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...
- Arda Turan yeni aldığı villa için bu rakamı ödedi!
- Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe, konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.