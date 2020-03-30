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30 Mart 2020, Pazartesi
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Vedat’tan ’ya: Evde kalın

Vedat’tan Kosova’ya: Evde kalın

Kanarya'nın golcü oyuncusu , Kosovalı hemşehrilerine evde kalın çağrısında bulundu.

Kanarya'nın golcü oyuncusu , Kosovalı hemşehrilerine evde kalın çağrısında bulundu. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Muriç, "Hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım. Ancak bu şekilde bu zor zamanları kolaylıkla atlatabiliriz" dedi. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kosova'da şu ana kadar 91 kişide vaka tespiti yapıldı, 1 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
  1. 30.3.2020
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