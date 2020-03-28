Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap!

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Beşikaş, İspanyol ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi. Sarı-lacivertliler de paylaşımının altına Sheffield United, Bayern Münih, Barcelona ve Fiorentina'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu. İki ezeli rakip arasındaki bu meydan okuma binlerce beğeni aldı.



