Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın 'efsane' sorusuna yanıt!

'den 'ın meydan okumasına cevap!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap!

Corona virüsünün futbolu durdurduğu şu günlerde kulüpler sosyal medyadan birbirlerini etiketleyerek çeşitli oyunları düzenliyor. ekibi 'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuna , , ve cevabını veren , aynı soruyu 'ye de yöneltti. Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul eden sarı-lacivertliler de , , Alex de Souza ve 'i efsaneleri arasında gösterdi.

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında hesabından düzenlenen '' oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Beşikaş, İspanyol ekibi 'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya , , ve yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar ise , , Vissel Kobe ve 'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, , , Alex de Souza ve 'i efsaneleri arasında gösterdi. Sarı-lacivertliler de paylaşımının altına Sheffield United, , ve 'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu. İki ezeli rakip arasındaki bu meydan okuma binlerce beğeni aldı.


  1. 28.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN