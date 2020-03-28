Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap!
Corona virüsünün futbolu durdurduğu şu günlerde kulüpler sosyal medyadan birbirlerini etiketleyerek çeşitli meydan okuma oyunları düzenliyor. İspanya La Liga ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuna Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson cevabını veren Beşiktaş, aynı soruyu Fenerbahçe'ye de yöneltti. Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul eden sarı-lacivertliler de Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi.
Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Beşikaş, İspanyol ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson yanıtını verdi.
Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.
Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi. Sarı-lacivertliler de paylaşımının altına Sheffield United, Bayern Münih, Barcelona ve Fiorentina'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu. İki ezeli rakip arasındaki bu meydan okuma binlerce beğeni aldı.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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