Fenerbahçeli eski yıldızdan transfer itirafı! Yeni takımı...
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması terleten ve şu sıralar Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef De Souza, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, bir sonraki durağına dair ipuçları verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Josef De Souza'dan transfer itirafı... Şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Fox Sports'a yaptığı konuşmada geleceğine ilişkin konuştu.
Josef, yaptığı açıklamada ülkesi Brezilya'ya dönebileceğini sinyallerini verirken, bu takımın Vasco da Gama olabileceğini aktardı.
Josef, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vasco'ya saygı duyuyorum. Bana okul, yemek ve ev veren, bana bugün olduğum kişiliği öğreten kulüptü. Brezilya'ya döndüğümde, Flamengo için oynayacağımı ya da oynamayacağımı bilmiyorum, benim için önemli olan kalite meselesi değil. Vasco da Gama'ya olan sevgimden dolayı, o formayı temsil etmeye çalışıyorum. Her nerde olursam olayım." dedi.
Josef De Souza, bu sezon çıktığı toplam 21 müsabakada 3 gol üretirken 1805 dakika sahada kaldı.
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