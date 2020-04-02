Fenerbahçe'den Mehmet Yozgatlı bombası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'den bombası!

Fenerbahçe'den Mehmet Yozgatlı bombası!

'ın ardından herhangi bir isimle anlaşmayan ve arayışlarını son sürat devam ettiren 'de takımın başına gelecek yeni ismin yardımcılarından birinin olacağı ortaya sürüldü.

Liglerin de ertelenmesiyle birlikte camiasında corona virüsü gündemi yer alırken, 'de arayışları hız kesmeden sürüyor.

Sarı-lacivertli ekipte sesleri yükselmeye devam ederken, yeni gelecek teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler için bomba bir iddia geldi.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın açıklamalarına göre Sarı Kanaryalar'da başkan sosyal mesafeyi gözeterek çalışmalarını kulüp binasında gerçekletirirken, ve takımın başına gelecek yeni isim için adeta kafa patlatıyor.

Önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin yanında ve Volkan Demirel'in yer alacağını söyleyen Arat, "Yönetim ve ağabey pozisyonunda olan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi isimler için tabiri caizse kafa patlatıyor. Gizliden gizliye görüşmelerin yapıldığını duyuyoruz. Erol Bulut'un göreve geleceği ciddi şekilde konuşuluyor. Yardımcılarının ise Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı olacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu ise futbolu bırakırsa idari menajer olarak yer alacak. Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Stadı'ndaki ofiste olduğunu insanlarla temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını buradan yürüttüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 02.04.2020
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