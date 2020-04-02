Fenerbahçe'den Mehmet Yozgatlı bombası!
Ersun Yanal'ın ardından herhangi bir isimle anlaşmayan ve teknik direktör arayışlarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe'de takımın başına gelecek yeni ismin yardımcılarından birinin Mehmet Yozgatlı olacağı ortaya sürüldü.
Liglerin de ertelenmesiyle birlikte futbol camiasında corona virüsü gündemi yer alırken, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor.
Sarı-lacivertli ekipte Erol Bulut sesleri yükselmeye devam ederken, yeni gelecek teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler için bomba bir iddia geldi.
Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın açıklamalarına göre Sarı Kanaryalar'da başkan Ali Koç sosyal mesafeyi gözeterek çalışmalarını kulüp binasında gerçekletirirken, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel takımın başına gelecek yeni isim için adeta kafa patlatıyor.
Önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin yanında Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel'in yer alacağını söyleyen Arat, "Yönetim ve ağabey pozisyonunda olan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi isimler teknik direktör için tabiri caizse kafa patlatıyor. Gizliden gizliye görüşmelerin yapıldığını duyuyoruz. Erol Bulut'un göreve geleceği ciddi şekilde konuşuluyor. Yardımcılarının ise Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı olacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu ise futbolu bırakırsa idari menajer olarak yer alacak. Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Stadı'ndaki ofiste olduğunu insanlarla temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını buradan yürüttüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 02.04.2020
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