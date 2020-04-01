Erol Bulut: Bana teklif gelmedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Bana teklif gelmedi

: Bana teklif gelmedi

Erol Bulut: Bana teklif gelmedi

Birçok teknik adam gibi ismi ile anılan , net konuştu.

Birçok teknik adam gibi ismi F.Bahçe ile anılan , net konuştu. ile sezonu iyi bir şekilde bitirmek istediğini Bulut, "Şu an Alanya'nın hocasıyım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bitiririz ama ile benim hiçbir görüşmem olmadı, oradan da bana bir teklif gelmedi" sözlerini sarfetti.
  1. 1.4.2020
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