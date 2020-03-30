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30 Mart 2020, Pazartesi
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Ayew’den röveşata akımı

Ayew’den röveşata akımı

F.Bahçeli de 'Evde kal' akımına 'dan paylaştığı video ile katıldı. yıldız, kardeşleri ile birlikte tuvalet kağıdı sektirdi. Hareketini röveşata ile bitiren Ayew yeni akım başlatırken, paylaştığı video sevenlerinden çok sayıda beğeni aldı.

F.Bahçeli de 'Evde kal' akımına 'dan paylaştığı video ile katıldı. yıldız, kardeşleri ile birlikte tuvalet kağıdı sektirdi. Hareketini röveşata ile bitiren Ayew yeni akım başlatırken, paylaştığı video sevenlerinden çok sayıda beğeni aldı.
  1. 30.3.2020
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