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30 Mart 2020, Pazartesi
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Kürekler artık evde çekiliyor

Kürekler artık evde çekiliyor

Sarı-lacıvertlier, kürekte son yıllarda 'a önemli üstünlük kurmuştu. # kampanyasına uyan sporcuları, çalışmalarını aksatmıyor. Yönetim, kulübün resmi twitter adresinden dün kürekçilerin evlerinde çalışırken videosunu paylaşarak, "Kürekçilerimiz antrenmanlarına #EvdeKal'arak devam ediyor." notunu düştü.

Sarı-lacıvertlier, kürekte son yıllarda 'a önemli üstünlük kurmuştu. # kampanyasına uyan sporcuları, çalışmalarını aksatmıyor. Yönetim, kulübün resmi twitter adresinden dün kürekçilerin evlerinde çalışırken videosunu paylaşarak, "Kürekçilerimiz antrenmanlarına #EvdeKal'arak devam ediyor." notunu düştü.
  1. 30.3.2020
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