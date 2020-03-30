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30 Mart 2020, Pazartesi
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Çakı bile attılar!

Çakı bile attılar!

'de yeni teknik heyette yer alması düşünülen Alex de Souza, Zico'nun kanalına konuk oldu.

'de yeni teknik heyette yer alması düşünülen Alex de Souza, Zico'nun kanalına konuk oldu. En iyi stat olarak 'Şükrü Saracoğlu'nu gösteren Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe- derbilerinin ise inanılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bilmeyene anlatmak zor. Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi." ifadelerini kullandı.
  1. 30.3.2020
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