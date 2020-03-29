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29 Mart 2020, Pazar
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Rüştü Reçber mesajı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalanan son isimlerden olan, Türk futbolunun efsane kalecisi için ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Uzun süre formamızı terleten eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübü, de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu Rüştü Reçber için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007-2012 yıllarında Beşiktaş'ımızın formasını giyen, takımımızın bu süre zarfında kazandığı bir ve iki şampiyonluğunda pay sahibi olan eski futbolcularımızdan Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rüştü Reçber'in bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 15:18
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