Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

Dünyayı saran corona virüsüne türk futbolundan da birçok isim yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan son isim ise efsane kalecilerinden Rüştü Reçber oldu. 46 yaşındaki eski milli kalecinin hastalığı Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte Avrupa'da Rüştü manşetleri...

29 Mart 2020 Pazar 14:52
Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rüştü Reçber, dünya basınında geniş yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

Corona virüsü testi pozitif olduğu için hastanede tedavi gören efsane kaleciye, Avrupa medyası başta olmak üzere dış basında 'geçmiş olsun' mesajları toparlandı.

Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

"EFSANE KALECİ HASTANEDE"
İtalya'da Sky Sports, "Türk futbolunun efsane kalecisi hastanede" başlığıyla verdiği haberde; "Rüştü için corona virüs testi pozitif" bilgisi geçildi.

Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

Calciomercato'da da 'Efsane Türk kaleci Rüştü, pozitif test sonucuyla hastanede tedavi görüyor" denildi.

Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

KATALAN BASINI DA UNUTMADI
Goal.com da, "Türkiye'nin idol kalecisi Rüştü Reçber'in testi pozitif" ifadeleriyle duyurdu. Fox Sports, Daily Mail ve Daily Star gibi yayın organlarında da, "Efsanevi Türk kaleciye corona virüs teşhisi. Testleri pozitif sonuçlandı" haberi verildi. Katalan basını da eski Barcelonalı futbolcuyu unutmadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN