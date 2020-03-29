Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...
Dünyayı saran corona virüsüne türk futbolundan da birçok isim yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan son isim ise efsane kalecilerinden Rüştü Reçber oldu. 46 yaşındaki eski milli kalecinin hastalığı Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte Avrupa'da Rüştü manşetleri...
29 Mart 2020 Pazar 14:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rüştü Reçber, dünya basınında geniş yer buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü testi pozitif olduğu için hastanede tedavi gören efsane kaleciye, Avrupa medyası başta olmak üzere dış basında 'geçmiş olsun' mesajları toparlandı.
Calciomercato'da da 'Efsane Türk kaleci Rüştü, pozitif test sonucuyla hastanede tedavi görüyor" denildi.
KATALAN BASINI DA UNUTMADI Goal.com da, "Türkiye'nin idol kalecisi Rüştü Reçber'in testi pozitif" ifadeleriyle duyurdu. Fox Sports, Daily Mail ve Daily Star gibi yayın organlarında da, "Efsanevi Türk kaleciye corona virüs teşhisi. Testleri pozitif sonuçlandı" haberi verildi. Katalan basını da eski Barcelonalı futbolcuyu unutmadı.