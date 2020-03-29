Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...

KATALAN BASINI DA UNUTMADI

Goal.com da, "Türkiye'nin idol kalecisi Rüştü Reçber'in testi pozitif" ifadeleriyle duyurdu. Fox Sports, Daily Mail ve Daily Star gibi yayın organlarında da, "Efsanevi Türk kaleciye corona virüs teşhisi. Testleri pozitif sonuçlandı" haberi verildi. Katalan basını da eski Barcelonalı futbolcuyu unutmadı.