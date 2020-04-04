Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem ayak basketi!
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, bu sefer fileleri değil potayı sarstı. Corona virüsü salgını nedeniyle evde kalan Kadıoğlu'nun futbol topuyla oturarak ayak basketi attığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.
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