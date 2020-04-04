Fenerbahçe'de hedef Erol Bulut ve Daum ikilisi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alman ekolüne dönüyor!

'de hedef ve Daum ikilisi!

Fenerbahçe'de hedef Erol Bulut ve Daum ikilisi!

'de başkan ’un ve Daum'la anlaşıp Alman ekolüne geri dönmeyi planladığı iddia edildi.

Gelecek sezon takımı 'a teslim etme fikri ağırlık kazanan 'de sportif direktörlük için de gündemde... Başkan 'un deneyimli ismi hem danışman hem de koordinatör olarak düşündüğü ileri sürüldü. Daum'un oluşturulacak yeni kadro ve sistem konusunda da rol oynaması hedefleniyor. 66 yaşındaki Daum'un Alman ekolünden gelen Erol Bulut'la uyum sorunu yaşamayacağı belirtildi.

  1. 4.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de hedef Erol Bulut ve Daum ikilisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA