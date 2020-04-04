Fenerbahçe'de hedef Erol Bulut ve Daum ikilisi!

Gelecek sezon takımı Erol Bulut'a teslim etme fikri ağırlık kazanan Fenerbahçe'de sportif direktörlük için de Christoph Daum gündemde... Başkan Ali Koç'un deneyimli ismi hem danışman hem de koordinatör olarak düşündüğü ileri sürüldü. Daum'un oluşturulacak yeni kadro ve sistem konusunda da rol oynaması hedefleniyor. 66 yaşındaki Daum'un Alman ekolünden gelen Erol Bulut'la uyum sorunu yaşamayacağı belirtildi.